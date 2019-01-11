Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

После новогодних праздников цены на некоторые продукты на столичном рынке изменились. Дешевле стали помидоры - 70 рублей за килограмм, вместо 96 рублей. Огурцы подорожали на 20 рублей, 120 рублей за килограмм вместо 100 рублей, дороже стали и баклажаны – 150 рублей за килограмм.

Цены на фрукты понизились. Килограмм яблок обойдется покупателю в 55 рублей. Сильно снизилась цена на апельсины, 40 рублей за килограмм, вместо 75 рублей, а мандарины стали дороже – 35 рублей за килограмм.

Кукурузная мука и крупа стали дешевле – 80 рублей за килограмм. Купить аджику можно по той же цене, 400 рублей за килограмм.

Продукт дня - свинина

В свинине содержится большое количество витаминов группы B, железо, цинк и белок. Белок в свинине содержит аминокислоты и служит важным компонентом для поддержания мышечной массы. Важно правильно выбрать и приготовить свинину, так как плохо обработанное мясо может вызвать отравление, диарею.