"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

Информационное агентство Sputnik подсчитало себестоимость одного килограмма абхазских мандаринов от подготовки земельного участка и оформления документов до перевозки через границу.
В 2018 году жизнь в большинстве стран стала менее спокойной, а общемировой уровень "миролюбия" продолжил снижение уже четвертый год подряд. Впрочем, смотрите в инфографике Sputnik - cамые мирные страны на земле в 2018 году.
Крещенские купания в Абхазии пройдут в ночь с 18 на 19 января.
Инфографика подготовлена на основе информации с сайта Всемирной организации здравоохранения и при содействии главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик.
Согласно производственному календарю, принятому Кабинетом Министров Абхазии, в 2019 году в Абхазии будет 246 рабочих дней и 119 выходных.