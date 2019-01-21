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"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

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Темы:
Оранжевое настроение (20)
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Мандарины
© Sputnik / Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik подсчитало себестоимость одного килограмма абхазских мандаринов от подготовки земельного участка и оформления документов до перевозки через границу.

Темы:
Оранжевое настроение (20)

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Теги:
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"Почем мандаринчики?": из чего складывается цена абхазского "золота"

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