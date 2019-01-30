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Глаза - уникальный оптический прибор

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Что таят глаза твои
© RIA Novosti

Человеческий глаз - уникальный оптический прибор, подаренный нам природой. О том, что как он работает читайте в инфографике РИА Новости.



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