Глаза - уникальный оптический прибор

О том, почему 64 квартиры, выделенные нуждающимся в Очамчыре, все еще не заселены, куда отправляют родители своих детей, пока идет строительство детского сада в городе, и как волки с шакалами испортили жизнь жителям района, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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