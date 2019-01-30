Глаза - уникальный оптический прибор

Человеческий глаз - уникальный оптический прибор, подаренный нам природой. О том, что как он работает читайте в инфографике РИА Новости.
Человеческий глаз - уникальный оптический прибор, подаренный нам природой. О том, что как он работает читайте в инфографике РИА Новости.
Симптомы, лечение и профилактика гриппа. Как распознать заболевание и что делать при появлении первых признаков смотрите в инфографике.
Sputnik Абхазия проанализировал официальную статистику на сайте МВД Абхазии по нарушениям ПДД за 2018 год. Согласно этим данным, количество водителей, севших за руль в состоянии опьянения, составило примерно 4,2% от общего числа всех нарушений.
Информационное агентство Sputnik подсчитало себестоимость одного килограмма абхазских мандаринов от подготовки земельного участка и оформления документов до перевозки через границу.
В 2018 году жизнь в большинстве стран стала менее спокойной, а общемировой уровень "миролюбия" продолжил снижение уже четвертый год подряд. Впрочем, смотрите в инфографике Sputnik - cамые мирные страны на земле в 2018 году.
О том, почему 64 квартиры, выделенные нуждающимся в Очамчыре, все еще не заселены, куда отправляют родители своих детей, пока идет строительство детского сада в городе, и как волки с шакалами испортили жизнь жителям района, читайте в материале корреспондента Sputnik.
О том, как прошла премьера "Укрощение строптивой" в Абхазском государственном Молодежном театре, почему спектакль получился растянутым и как зритель принял премьеру, читайте в материале Sputnik.
Совет Федерации единогласно принял решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.