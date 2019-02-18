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Рак: вымыслы и факты о болезни

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Опровержение распространенных заблуждений о раковых заболеваниях.

Читайте о мифах и фактах об онкологии в инфографике РИА Новости.

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Теги:
Рак


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