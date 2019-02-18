Рак: вымыслы и факты о болезни

Читайте о мифах и фактах об онкологии в инфографике РИА Новости.
Опровержение распространенных заблуждений о раковых заболеваниях.
Читайте о мифах и фактах об онкологии в инфографике РИА Новости.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
По прогнозам ООН, к 2050 году население Европы сократится на 26 миллионов человек. Подробнее — в инфографике Sputnik Эстония.
Афганистан сегодня остается главным источником наркотической угрозы в мире.
Афганистан — аграрная страна с неразвитой промышленностью. Политические потрясения, гражданские войны и иностранные военные интервенции начавшиеся в конце 1970-х годов, негативно сказались на экономике страны.
О том, как изменения в пенсионном законодательстве России отразятся на гражданах Абхазии, насколько увеличатся выплаты и кто в Абхазии может рассчитывать на российскую пенсию, читайте в материале Sputnik.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что лимузин Aurus, доставленный из России на выставку IDEX в ОАЭ, останется в стране для опытной эксплуатаци.
О том, какую рыбу предлагают на cухумском рынке, во сколько она обойдется, на что жалуются продавцы и с чем рыбу есть, читайте в материале Sputnik.