Вегетарианство: польза и риски

Одновременно с развитием и популяризацией вегетарианства увеличилось и число скептиков, утверждающих, что отказ от мяса может серьезно подорвать здоровье.
Преимущества и недостатки вегетарианской системы питания в инфографике РИА Новости.
В последние годы вегетарианство и все, что с ним связано, стало не просто модным трендом, а для многих стилем и философией жизни, объединившей людей в целое сообщество.
Одновременно с развитием и популяризацией вегетарианства увеличилось и число скептиков, утверждающих, что отказ от мяса может серьезно подорвать здоровье.
Преимущества и недостатки вегетарианской системы питания в инфографике РИА Новости.
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