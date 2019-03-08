Как не прогадать: читатели Sputnik выбрали лучший подарок на 8 Марта

В преддверии Международного женского праздника 8 Марта Sputnik провел опрос и узнал, что лучше всего дарить женщинам, а какой подарок не оправдает ожиданий милых дам.

Перед тем как узнать, что чаще всего дарят мужчины на 8 Марта, Sputnik спросил у читателей, как они выбирают подарок.

Всего 7,5% респондентов доверяют вкусу друзей при выборе подарка, 12,5% предпочитают стандартный набор из цветов, конфет и духов.

17,5% решили не заморачиваться и прямо спросить у адресата про желаемый подарок, дабы не прогадать, а 25% вовсе ничего не дарят. Больше всего отвечающих (37,5 %), видимо, хотят сделать сюрприз и пытаются угадать, какой презент станет самым лучшим.

По мнению читателей, не стоит дарить девушкам косметику, так ответили 1,7%. В списке нежелательных подарков также парфюмерия, книги и деньги. Самый долгожданный подарок цветы(33, 3%), на втором месте романтический ужин (15,4 %).

На вопрос о том, какой подарок самый худший, большинство читателей (30,2%) ответили, что такого нет, и любой подарок будет мил. Читатели не хотели бы получить к 8 Марта предметы домашнего хозяйства и конфеты.

По мнению 13,8 % читателей женщинам не стоит дарить абонемент в спортзал. 10% включают в этот список вино, чуть меньше одежду и обувь.