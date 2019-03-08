Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие почти три недели цены на столичном рынке на некоторые продукты изменились. Понизилась цена на помидоры, они сейчас в среднем стоят 140 рублей, вместо 110 рублей за килограмм. Также огурцы подорожали на 35 рублей, их можно купить за 185 рублей.

Поднялась цена и на апельсины, за килограмм цитрусовых нужно выложить 60 рублей, а тремя неделями ранее они обошлись бы в 40 рублей. Не изменились цены на говядину и свинину, по-прежнему можно купить по 350 рублей за килограмм.

Цена на яблоки снизилась, сейчас килограмм фруктов можно купить за 50 рублей, вместо 60 рублей. Также на восемь рублей подешевели киви – 62 рубля, вместо 70 рублей.

Продукт дня – молоко

Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет практически на все органы человека. Ежедневное употребление молока снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20%. Молоко способствует снижению давления, уменьшает отечность. Молоко богато витаминами А, D и группы В (В1, В2, В12).