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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (74)
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Обзор цен
© Sputnik / Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие почти три недели цены на столичном рынке на некоторые продукты изменились. Понизилась цена на помидоры, они сейчас в среднем стоят 140 рублей, вместо 110 рублей за килограмм. Также огурцы подорожали на 35 рублей, их можно купить за 185 рублей.

Поднялась цена и на апельсины, за килограмм цитрусовых нужно выложить 60 рублей, а тремя неделями ранее они обошлись бы в 40 рублей. Не изменились цены на говядину и свинину, по-прежнему можно купить по 350 рублей за килограмм.

Цена на яблоки снизилась, сейчас килограмм фруктов можно купить за 50 рублей, вместо 60 рублей. Также на восемь рублей подешевели киви – 62 рубля, вместо 70 рублей.

Продукт дня – молоко

Молоко укрепляет иммунитет и положительно влияет практически на все органы человека. Ежедневное употребление молока снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20%. Молоко способствует снижению давления, уменьшает отечность. Молоко богато витаминами А, D и группы В (В1, В2, В12).

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (74)


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