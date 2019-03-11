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Кардашьян в топе: богатейшие женщины-знаменитости

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Самые богатые женщины-знаменитости
© Sputnik / Shushanik Sargsyan

Рейтинг самых богатых женщин-знаменитостей возглавляет представительница семейства Кардашьян, но это не Ким.

Двадцатилетняя Кайли Дженнер, младшая сестра американской светской львицы Ким Кардашьян, вошла в рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей. Всего в рейтинге 100 человек, среди знаменитых и успешных женщин —  представители эстрады, телевидения и писатели.

Кайли Дженнер возглавила рейтинг среди женщин и занимает третье место в общем списке. За год ее доход составил 166,5 миллионов долларов на косметике, опередив многих мировых звезд шоу-бизнеса и даже свою популярную сестру Ким Кардашьян, которая на тридцатом месте в списке с доходом в 67 миллионов долларов.

Около двух лет назад Кайли создала косметическую компанию Kylie Cosmetics, которая принесла ей 800 миллионов долларов. За счет популярности в социальных сетях Кайли стремительно раскрутила свой бренд.

Кто еще из знаменитых женщин заработал миллионы, смотрите в инфографике Sputnik Армения.



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