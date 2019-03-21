На что способно гиперзвуковое оружие России

В зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия могут оказаться основные пункты управления вооруженных сил США, предназначенные для принятия решений о запуске ракет средней дальности с территории Европы.

Ракета "Циркон" летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Учитывая, что американские пункты принятия решений находятся не так уж далеко от берега, ракета "Циркон" достигнет цели, по оценке военных экспертов, меньше чем за пять минут, пишет РИА Новости.

В случае реальной угрозы России ракеты нанесут удар по американским центрам управления ПРО в Европе. Заметить эти ракеты системы успеют, а поразить их — уже нет.

Ракеты "Циркон" при этом можно разместить не только на подводных лодках, но и на надводных кораблях, по сорок таких ракет на каждом.