Обзор цен на рынке Сухума

Прошедшие две недели не столь значительно сказались на ценах центрального рынка Сухума. По-прежнему цены на говядину и свинину колеблются от трехсот до четырехсот рублей, за килограмм в среднем придется выложить 350 рублей.

Цены на молочные продукты практически остаются на прежних показателях, так двумя неделями ранее молоко стоило 100 рублей, сегодня такая же сумма, немного увеличилась средняя цена на первый сыр – 253 рубля вместо 243 рублей, также копченый сыр немного вырос в цене – 490, против 483 рублей.

На рынке пока нет местной клубники, а привезенная из Турции стоит в среднем 650 рублей за килограмм.

Продукт дня - баклажаны

Баклажаны содержат много витаминов и минералов: С, К, В6, тиамин, ниацин, магний, фосфор, медь, фолиевую кислоту, калий и марганец. Практически не содержат холестерина и насыщенных жиров. Баклажаны, как и многие другие овощи, - отличный источник пищевых волокон, что делает их обязательным продуктом любой сбалансированной диеты.