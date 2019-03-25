Вся правда о "полезных" продуктах

Правда о продуктах, которые многие считают полезными, - в инфографике РИА Новости.
Некоторые продукты считаются полезными, но в действительности вредят нашему организму.
Правда о продуктах, которые многие считают полезными, - в инфографике РИА Новости.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Гиперзвуковое оружие России и его возможности
О том, сколько монет выпустил Национальный банк Абхазии, сколько на это ушло золота и серебра, какие монеты в нумизматической коллекции республики самые дорогие и редкие, в материале Информационного агентства Sputnik.
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) обнародовал доклад об объемах мировой торговли вооружениями.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший в Тбилиси для ознакомления с ходом командно-штабных учений Грузии и НАТО, призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии.
Указ о награждении абхазских журналистов подписал президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
Экс-офицер украинской Службы безопасности рассказал о секретных тюрьмах, геноциде жителей Донбасса и контроле президентских выборов.