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Вся правда о "полезных" продуктах

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Полезные продукты, которые на самом деле вредят нашему организму
© Sputnik / Редактор: Екатерина Логинова. Дизайнер: Олег Васильев.

Некоторые продукты считаются полезными, но в действительности вредят нашему организму.

Правда о продуктах, которые многие считают полезными, - в инфографике РИА Новости.

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Полезные продукты, которые на самом деле вредят нашему организму
Вся правда о "полезных" продуктах

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