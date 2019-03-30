Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

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Рынок клопа: какой "урожай" собрали жители Ткуарчала О том, как прошел день приема клопа в Ткуарчале, кто похвастался самым большим "урожаем" и получил за него выручку, читайте в материале Sputnik. 123

Влюбить в себя: РУСДРАМ показал “Хаджи-Мурата” в Саранске Какую ошибку актерам РУСДРАМа разрешил допустить режиссер Адгур Кове, из-за чего спектакль “Хаджи-Мурат” может не понравиться зрителям и чем был бы доволен Лев Толстой, узнала Амра Амичба, которая побывала на открытии фестиваля “Соотечественники” в столице Мордовии в Саранске 29 марта. 201