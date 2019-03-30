Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

Об особенностях человеческого глаза узнайте из инфографики РИА Новости.
Глаз человека по строению напоминает фотоаппарат. Хрусталик внутри глазного яблока сродни линзе, выполняющей функции объектива фотокамеры.
Об особенностях человеческого глаза узнайте из инфографики РИА Новости.
О том, каким будет бюджет Абхазии в 2019 году, на чем государство планирует заработать деньги и куда потратить, в инфографике Sputnik Абхазия.
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Какую ошибку актерам РУСДРАМа разрешил допустить режиссер Адгур Кове, из-за чего спектакль “Хаджи-Мурат” может не понравиться зрителям и чем был бы доволен Лев Толстой, узнала Амра Амичба, которая побывала на открытии фестиваля “Соотечественники” в столице Мордовии в Саранске 29 марта.
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