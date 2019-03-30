17:18 30 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.73
  • EUR72.72
Поиск
Инфографика

Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

Получить короткую ссылку
3 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Все об особенностях человеческого глаза — инфографика

Глаз человека по строению напоминает фотоаппарат. Хрусталик внутри глазного яблока сродни линзе, выполняющей функции объектива фотокамеры.

Об особенностях человеческого глаза узнайте из инфографики РИА Новости.



Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Посидеть в Aurus: уникальная экскурсия в НАМИ
Непревзойденные: пилотажная группа "Русские Витязи" выступила в Малайзии
Все об особенностях человеческого глаза — инфографика
Глаз-алмаз: все об особенностях человеческого зрения

Соцсети

Sputnikabkhazia