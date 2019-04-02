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Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

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Расходы бюджета Абхазии в 2018 году
© Sputnik Леон Гуния

О том, как исполнялся Республиканский бюджет Абхазии в 2018 году и на что потратили деньги, в инфографике Sputnik Абхазия.

Расходы Республиканского бюджета Абхазии в 2018 году составили 6 миллиардов 773 миллиона 390 тысяч рублей при запланированных 7 миллиардах 791 миллионе 407 тысяч рублей.

Больше всего средств потратили в 2018 году на "Национальную экономику" – 2 миллиарда 255 миллионов 955 тысяч рублей, на "Общегосударственные вопросы" - 1 миллиард 576 миллионов 856 тысяч рублей, "Национальную безопасность и правоохранительную деятельность" – 1 миллиард 308 миллионов 273 тысячи рублей. Исполнение бюджета составило 86,9%.



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