Расходы Абхазии: бюджет республики в 2018 году

О том, как исполнялся Республиканский бюджет Абхазии в 2018 году и на что потратили деньги, в инфографике Sputnik Абхазия.

Расходы Республиканского бюджета Абхазии в 2018 году составили 6 миллиардов 773 миллиона 390 тысяч рублей при запланированных 7 миллиардах 791 миллионе 407 тысяч рублей.

Больше всего средств потратили в 2018 году на "Национальную экономику" – 2 миллиарда 255 миллионов 955 тысяч рублей, на "Общегосударственные вопросы" - 1 миллиард 576 миллионов 856 тысяч рублей, "Национальную безопасность и правоохранительную деятельность" – 1 миллиард 308 миллионов 273 тысячи рублей. Исполнение бюджета составило 86,9%.