Худеем быстро: советы тем, кто ждет лета

Как помочь организму сжечь лишние калории и подготовить тело к лету, смотрите в инфографике.
До начала пляжного сезона осталось меньше двух месяцев, так что самое время задуматься о похудении. Несколько простых, но эффективных советов могут вам в этом помочь.
Как помочь организму сжечь лишние калории и подготовить тело к лету, смотрите в инфографике.
Стоит ли бояться ГМО? И что вообще скрывается за этой аббревиатурой?
Для того чтобы выяснить, какова ситуация с трудоустройством в Абхазии, Информационное агентство Sputnik Абхазия в течение месяца проводило опрос среди читателей, работают они или нет, в какой сфере, как они находят работу и на что обращают внимание во время поиска.
Как отличить корь от других заболеваний, смотрите в инфографике Sputnik Абхазия.
Смотрите в инфографике, чем можно заменить во время поста скоромные продукты, чтобы получить достаточное количество белков, жиров и углеводов.
В Государственный список недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии уже входят 1535 объектов.
В акции "Тотальный диктант", которая прошла в пяти городах Абхазии в субботу 13 апреля, приняли участие 140 человек.
Международная акция "Ночь в музее" пройдет в Абхазии 18 мая 2019 года в пятый раз.