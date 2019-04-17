Худеем быстро: советы тем, кто ждет лета

Для того чтобы выяснить, какова ситуация с трудоустройством в Абхазии, Информационное агентство Sputnik Абхазия в течение месяца проводило опрос среди читателей, работают они или нет, в какой сфере, как они находят работу и на что обращают внимание во время поиска.