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Худеем быстро: советы тем, кто ждет лета

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Худеем к морю
© Sputnik / Nicolai Kibich

До начала пляжного сезона осталось меньше двух месяцев, так что самое время задуматься о похудении. Несколько простых, но эффективных советов могут вам в этом помочь.

Как помочь организму сжечь лишние калории и подготовить тело к лету, смотрите в инфографике.



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