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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (75)
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Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За несколько недель цены на рынке Сухума изменились. Снизилась цена на огурцы, килограмм обойдется покупателю в 100 рублей, вместо прежних 180. Килограмм помидоров по-прежнему стоит 150 рублей. На 15 рублей дешевле стала морковь – 30 рублей за килограмм. На столичном рынке появился молодой картофель – 100 рублей за килограмм.

Цены на фрукты также выросли. Килограмм яблок обойдется в 65 рублей, вместо 55 рублей. Стоимость киви выросла на 50 рублей - килограмм стоит 120 рублей. На прилавках появилась местная клубника, она обойдется в 300 рублей за килограмм.

Дешевле покупателям обойдутся сыры. Килограмм сулугуна стоит 350 рублей вместо 443 рублей, первый сыр стал дешевле всего на три рубля – 253 рубля за килограмм, а копченный сыр можно достать за 450 рублей.

Продукт дня - клубника

В клубнике содержится магний, железо, калий, кальций, фосфор, кремний, цинк и медь. Кроме того, в состав клубники входит комплекс витаминов А, В и С. Клубнику полезно давать детям, так как она улучшает зрение и укрепляет память. Многие используют клубнику при диетах, так как в 100 граммах ягоды содержится всего 33 килокалории.

Клубника – сильный аллерген, поэтому перед употреблением нужно проверить, есть ли у вас аллергия на нее. Ягода содержит большое количество фруктовой кислоты, и в больших порциях противопоказана людям, у кого проблемы с желудком.

 

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (75)


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