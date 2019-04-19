Обзор цен на рынке Сухума

За несколько недель цены на рынке Сухума изменились. Снизилась цена на огурцы, килограмм обойдется покупателю в 100 рублей, вместо прежних 180. Килограмм помидоров по-прежнему стоит 150 рублей. На 15 рублей дешевле стала морковь – 30 рублей за килограмм. На столичном рынке появился молодой картофель – 100 рублей за килограмм.

Цены на фрукты также выросли. Килограмм яблок обойдется в 65 рублей, вместо 55 рублей. Стоимость киви выросла на 50 рублей - килограмм стоит 120 рублей. На прилавках появилась местная клубника, она обойдется в 300 рублей за килограмм.

Дешевле покупателям обойдутся сыры. Килограмм сулугуна стоит 350 рублей вместо 443 рублей, первый сыр стал дешевле всего на три рубля – 253 рубля за килограмм, а копченный сыр можно достать за 450 рублей.

Продукт дня - клубника

В клубнике содержится магний, железо, калий, кальций, фосфор, кремний, цинк и медь. Кроме того, в состав клубники входит комплекс витаминов А, В и С. Клубнику полезно давать детям, так как она улучшает зрение и укрепляет память. Многие используют клубнику при диетах, так как в 100 граммах ягоды содержится всего 33 килокалории.

Клубника – сильный аллерген, поэтому перед употреблением нужно проверить, есть ли у вас аллергия на нее. Ягода содержит большое количество фруктовой кислоты, и в больших порциях противопоказана людям, у кого проблемы с желудком.