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Артериальное давление: норма и отклонения

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Артериальное давление: норма и крайности
© Sputnik / Станислав Сырецких

Что такое артериальное давление, от чего оно зависит, как бороться с отклонениями от нормы.

Читайте об этом в инфографике РИА Новости.



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Артериальное давление: норма и крайности
Артериальное давление: норма и отклонения

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