Артериальное давление: норма и отклонения

Читайте об этом в инфографике РИА Новости.
Что такое артериальное давление, от чего оно зависит, как бороться с отклонениями от нормы.
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О том, когда и в каких районах Абхазии пройдет диспансеризация, что для этого нужно и какие виды обследования можно пройти, в инфографике Sputnik.
В православной традиции принято красить пасхальные яйца в Чистый четверг, за три дня до празднования Светлого Христова Воскресения.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
До начала пляжного сезона осталось меньше двух месяцев, так что самое время задуматься о похудении. Несколько простых, но эффективных советов могут вам в этом помочь.
В студенческом фестивале национальных культур, который прошел в Российском экономическом университете в Москве, было представлено 26 стран, в том числе и Абхазия.
О том, как абхазы традиционно отмечают Пасху (Амшапы), какие ритуалы принято проводить в этот день, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Международный фестиваль адыго-абхазских театров "Кавказский меловой круг" проходит в Майкопе с 22 по 28 апреля.