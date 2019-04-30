Любимая картошка: польза и вред привычного продукта

Сегодня блюда из картофеля стали неотъемлемой частью рациона многих людей, но не все знают, что картофель может приносить не только пользу, но и вред.
Об особенностях популярного овоща читайте в инфографике Sputnik Молдова.
Картофель - это больше, чем просто овощ: вареный, жареный, печеный, он никого не оставляет равнодушным.
Сегодня блюда из картофеля стали неотъемлемой частью рациона многих людей, но не все знают, что картофель может приносить не только пользу, но и вред.
Об особенностях популярного овоща читайте в инфографике Sputnik Молдова.
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