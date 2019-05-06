Как защититься от укуса клеща

Сезон активности клещей на постсоветском пространстве сегодня начинается значительно раньше, чем это происходило еще 5-10 лет назад.

Соблюдение несложных правил поможет сократить вероятность укуса клеща и его негативных последствий.

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В мировой фауне насчитывается огромное количество видов клещей - более сорока тысяч. Эти насекомые могут достигать от трех до двадцати пяти миллиметров в длину в зависимости от вида.

Пик численности клещей приходится на май-июнь.

Клещи встречаются не только в лесах - их можно встретить даже в городских парках.

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Передвигаться в высокой траве лучше в длинных штанах, заправленных в ботинки или носки. По возвращении домой лучше внимательно осмотреть тело и одежду, расчесать волосы мелкой расческой.

Врачи подчеркивают важность вакцинации от клещевого энцефалита.

По словам директора Института экологии АНА Романа Дбар, в Абхазии встречается несколько десятков видов клещей, фауна которых до конца не изучена и окончательный список не составлен.