Как защититься от укуса клеща

Соблюдение несложных правил поможет сократить вероятность укуса клеща и его негативных последствий.
В мировой фауне насчитывается огромное количество видов клещей - более сорока тысяч. Эти насекомые могут достигать от трех до двадцати пяти миллиметров в длину в зависимости от вида.
Пик численности клещей приходится на май-июнь.
Клещи встречаются не только в лесах - их можно встретить даже в городских парках.
Такие обстоятельства: Роман Дбар о клещах>>
Передвигаться в высокой траве лучше в длинных штанах, заправленных в ботинки или носки. По возвращении домой лучше внимательно осмотреть тело и одежду, расчесать волосы мелкой расческой.
Врачи подчеркивают важность вакцинации от клещевого энцефалита.
По словам директора Института экологии АНА Романа Дбар, в Абхазии встречается несколько десятков видов клещей, фауна которых до конца не изучена и окончательный список не составлен.