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Чемпионат Европы ConIFА-2019 в Степанакерте: календарь игр

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Темы:
ConIFA-2019 (32)
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ConIFA 2019: расписание матчей
© Sputnik Леон Гуния

Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в 2019 году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте с 1 по 9 июня.

Команды разделены на две группы. В группу "А" входят сборные Абхазии, Чамерии, Лапландии и Нагорного Карабаха. Первая игра сборной Абхазии состоится 2 июня, в 16:00 в городе Аскеран. Абхазским футболистам предстоит встретиться с командой из Чамерии, а 3 июня сборная встретится с командой из Лапландии. 4 июня в городе Мартуни пройдет игра сборной Абхазии и Нагорного Карабаха.

В группе "В" этом году играют Падания, Секейский край, Южная Осетия и  Западная Армения.

Финал чемпионата Европы по версии ConIFА состоится 9 июня.

Темы:
ConIFA-2019 (32)

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Теги:
ConIFA


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