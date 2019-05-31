Обзор цен на рынке Сухума

Спустя три недели цены на некоторые продукты на столичном рынке изменились, к примеру, продолжают дешеветь помидоры и огурцы. В среднем за килограмм помидоров придется выложить 100 рублей, когда как тремя неделями ранее они стоили 106 рублей. Огурцы можно приобрести за 55 рублей, раньше они стоили на пять рублей больше.

На столичном рынке появилась черешня, килограмм обойдется в среднем в 230 рублей. Сильно подешевела мушмула, от 300 рублей до 100 рублей в среднем за килограмм. Это объясняется тем, что на рынке появилась местная продукция.

Также опустилась цена на молодой картофель, ранее он стоил 95 рублей, сейчас же – 60 рублей за килограмм. Цена на говядину и свинину традиционно держится на отметке 350 рублей за килограмм.

Продукт дня – черешня

В черешне содержится большое количество витаминов. Полезно употреблять черешню для укрепления костей и сетчатки глаз, витамин В1 в плодах помогает обмену веществ. Также черешня богата витамином В6, полезным для работы печени, головного мозга и сердечной мышцы, а витамин РР, присутствующий в плодах, полезен для стимулирования дыхательного процесса.