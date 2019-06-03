"Выпускная" цена: во сколько в Абхазии обойдется прощание со школой

Выпускной вечер – один из самых долгожданных, но и самых дорогих праздников для выпускников школ и их родителей.

Для того чтобы юная выпускница стала королевой бала, на макияж, прическу и наряд придется потратить в среднем 51 000 рублей. На выпускника - примерно 37 500 рублей. В среднем на наряды одного класса уйдет 800 000 рублей.

Последний звонок обойдется одному классу из 20 человек примерно в 76 000 рублей. В сумму войдут ленты выпускников, виньетки, одинаковые футболки, подарки первоклашкам и памятный подарок классному руководителю или школе.

Дороже обойдется выпускной вечер – 170 000 рублей. Аренда зала, включая меню, обойдется каждому человеку примерно в 2 500 рублей. Фото- и видеосъемка – 70 000 рублей. Ведущий украсит выпускной вечер в среднем за 30 000 рублей, а выпускной торт будет стоить 20 000 рублей.

Весь выпускной вечер обойдется школьникам одного класса примерно в 297 000 рублей – по 14 850 рублей с каждого плюс наряд на выпускной вечер (примерно 40 000 рублей). Всего 54 850 рублей.

Многие выпускники предпочитают променять выпускной вечер на путешествие всем классом. Обычно для этого выбирают Санкт-Петербург или Стамбул.

Путешествие в Санкт-Петербург на неделю для всего класса обойдется примерно в 500 000 рублей – 25 000 рублей с каждого, в Стамбул 600 000 рублей – по 30 000 рублей с человека.