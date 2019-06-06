Как пережить жару без вреда для здоровья

Как пережить жару и сохранить свое здоровье, когда столбики термометров продолжают подниматься вверх? Смотрите советы в инфографике на Sputnik.

Многие недооценивают опасность жары, и очень зря! Если неправильно повести себя в те дни, когда столбики термометров поднимаются к отметке в +30 и выше, то последствия для здоровья могут быть крайне негативными.

В то же время правила поведения в жару достаточно простые. Например, в жаркие дни стоит избегать пребывания на солнце и поездок днем на общественном транспорте. Желательно не очень много есть и избегать жареного, сладкого, жирного и мучного. Конечно же, обязательно надо отказаться от алкоголя и курения.

Особенно внимательными стоит быть тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой или другие хронические заболевания. Проконсультируйтесь с врачом — он наверняка сможет дать вам ценные рекомендации.

Смотрите советы по поведению в жаркую погоду в инфографике РИА Новости.