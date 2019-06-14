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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты питания изменились. Так, продолжает снижаться цена на помидоры, двумя неделями ранее они стоили 100 рублей за килограмм, сейчас в среднем - 76 рублей.

Подешевели немного также и огурцы – 52 вместо 55 рублей. На десять рублей подешевела молодая картошка, теперь ее можно приобрести за 50 рублей. На сухумском рынке уже появилась молодая кукуруза, сейчас один початок стоит 60 рублей.

За прошедшие две недели значительно подешевела мушмула, сейчас покупателям придется заплатить не 100 а в среднем 38 рублей за килограмм фрукта.

Продукт дня – барабулька

Несмотря на небольшие размеры, барабулька необыкновенно вкусная и питательная рыба. Она обладает высокой питательной ценностью и содержит полезные вещества, такие как фосфор, аминокислоты, натуральные антиоксиданты, большое количество витаминов и минералов.



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