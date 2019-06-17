Польза и вред винограда: что важно знать об этих ягодах?

Хотя виноград – очень полезная ягода, полная витаминов и минералов, из-за большого количества сахара он может быть вреден для диабетиков. Подробнее про пользу и вред винограда смотрите в инфографике Sputnik.

Виноград – одна из наиболее популярных ягод. Благодаря доступности и небольшой цене этот продукт пользуется большим спросом, а поэтому часто возникает и вопрос: чем полезен и чем может быть вреден виноград?