Польза и вред винограда: что важно знать об этих ягодах?

Виноград – одна из наиболее популярных ягод. Благодаря доступности и небольшой цене этот продукт пользуется большим спросом, а поэтому часто возникает и вопрос: чем полезен и чем может быть вреден виноград?
Хотя виноград – очень полезная ягода, полная витаминов и минералов, из-за большого количества сахара он может быть вреден для диабетиков. Подробнее про пользу и вред винограда смотрите в инфографике Sputnik.
Виноград – одна из наиболее популярных ягод. Благодаря доступности и небольшой цене этот продукт пользуется большим спросом, а поэтому часто возникает и вопрос: чем полезен и чем может быть вреден виноград?
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