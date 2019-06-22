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Ваш спасательный круг: правила безопасного поведения на воде

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Правила безопасности в купальный сезон
© Sputnik

В разгар купального сезона не помешает вспомнить об основных правилах поведения на воде, которые уберегут вас от трагедии.

Купаться можно исключительно в разрешенных для этого местах. Также необходимо воздержаться от ныряния в незнакомых местах.

Тенгиз Сабуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Если вы увидели, что тонет человек, придерживайтесь основных правил спасения, иначе вы сами можете оказаться жертвой трагедии. Не позволяйте тонущему хвататься за вас, лучше бросьте ему плавающий предмет - спасательный круг, доску или кусок пенопласта. Если вы буксируете утопающего к берегу, лучше подплывите к нему сзади и схватив за голову, тяните его к берегу.

Также известно, что риск погибнуть при купании в море для туристов выше, чем для местных жителей. Туристы слишком беспечны у воды, расслаблены во время отпуска, и из-за этого риск утонуть для них выше, чем, например, для местных жителей.

Об основных правилах безопасности на воде читайте в инфографике Sputnik Таджикистан.

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Теги:
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