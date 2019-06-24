Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

О том, на что посмотреть в городах Абхазии и во сколько обойдется проживание, питание и передвижение, узнайте из инфографики Sputnik.

Если вы решили провести свой отпуск в Абхазии, то в каждом городе вам представится шанс познакомиться с историей и культурой страны. Sputnik предлагает узнать о ценах на проживание, транспорт и посещение главных "визитных карточек" Абхазии.

Одно из самых популярных среди туристов мест в столице Абхазии – Сухумский ботанический сад. Здесь собраны самые редкие растения не только в самой республике , но и на самом Кавказе и даже "жители" Красной книги. Вход в сад обойдется всего в 200 рублей.

Главная достопримечательность Нового Афона – Ново-Афонская пещера. Она была открыта в 1961 году. В пещере открыты девять залов. Самый высокий из них – зал "Спелеологов" — достигает 97 метров в высоту. Многие каменные образования в пещере напоминают лица и фигуры людей и животных. Вход в пещеру 500 рублей.

В Абхазии находятся несколько дач советских вождей. В Гудаутском районе расположена Дача Сталина, которая сохранилась в первозданном виде. Вход от 100 рублей.

"Жемчужина" Абхазии – Озеро Рица - самое посещаемое место среди туристов. На территории Рицинского национального реликтового парка много других природных красот – водопадов и ущелий. Въезд в парк обойдется вам в 350 рублей, во многих случаях цена включена в состав экскурсии.

Цены на питание в городах Абхазии не сильно отличаются друг от друга. Обед на одного человека в ресторане обойдется примерно в 500 – 600 рублей на человека, в кафе 350 – 400 рублей. Дешевле будет стоить обед в национальном ресторане – апацхе, примерно 250-300 рублей, а в столовых 150 – 200 рублей.

Размещение в гостиницах, частных секторах и гостевых домах Абхазии зависит от выбранного времени. В июне "застолбить" место можно от 1000 до 3000 рублей на одного человека, в июле от 1200 до 2500 рублей. Дороже всего путешествие в августе, от 1300 до 3500 рублей за номер в сутки, средняя цена на отдых в сентябре колеблется от 1500 до 2000.

Перемещаться в городах Абхазии можно свободно на общественном транспорте. Всего за пять рубля можно будет прокатиться на троллейбусе, а за десять рублей на автобусе. Стоимость городской маршрутки – 20 рублей, а такси по городу обойдется в среднем в 150 рублей.