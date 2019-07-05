Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подешевели. Вместо прежних 76 рублей за килограмм, теперь они стоят 60 рублей.

Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.

А вот цены на молочные продукты выросли. Килограмм сулугуна стоит 400 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – персик

Плоды персика богаты витаминами, их рекомендуют употреблять в качестве профилактического средства от простуды, инфекционных заболеваний, авитаминозов. Из персиков получается отличное варенье, широко используются в приготовлении пирогов и других десертов.