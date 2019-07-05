Обзор цен на рынке Сухума

За три недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры подешевели. Вместо прежних 76 рублей за килограмм, теперь они стоят 60 рублей.
Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей.
А вот цены на молочные продукты выросли. Килограмм сулугуна стоит 400 рублей. А копченый сыр – 450 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – персик
Плоды персика богаты витаминами, их рекомендуют употреблять в качестве профилактического средства от простуды, инфекционных заболеваний, авитаминозов. Из персиков получается отличное варенье, широко используются в приготовлении пирогов и других десертов.