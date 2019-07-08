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Без пересадок: как добраться до Абхазии

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В Абхазию без пересадок
© Sputnik Леон Гуния

Летом из России в Абхазию прямым рейсом можно добраться на поезде, автобусе или же на такси. Все зависит от того, откуда вы едете.

Из Москвы и Санкт-Петербурга в Абхазию ежедневно отправляются поезда. Рейсом могут воспользоваться не только жители двух столиц России, но и других городов, через которые лежит путь этих поездов. Стоимость билета из Москвы в Сухум – 3900 рублей. А из Петербурга в Сухум – 4700 рублей.

В Абхазию прямым рейсом можно добраться и на автобусе. Но автобусное сообщение установлено между Сухумом и только тремя городами России: Краснодар, Ростов-на-Дону и Нальчик.

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В Абхазию можно попасть и с пересадками. Для этого для начала нужно прилететь на самолете или же приехать на поезде или электричке в Сочи, а оттуда уже на маршрутке или такси добраться до КПП "Псоу". Автобусы и маршрутки идут до остановки Псоу или Казачий Рынок, от остановки нужно пройти несколько сотен метров до контрольно-пограничного пункта. После прохождения российско-абхазской границы можно сесть на маршрутку или автобус, следующие до разных городов и поселков Абхазии.

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Теги:
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