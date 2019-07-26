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Обзор цен на рынке

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За три недели после публикации предыдущей инфографики цен на Сухумском рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры стали дороже. Вместо прежних 60 рублей за килограмм, теперь они стоят 80 рублей. Стала дешевле морковь – 40 рублей за килограмм вместо 56 рублей. На 10 рублей дороже стала капуста – килограмм 40 рублей.

Говядина и свинина не изменились в цене. Килограмм говядины обойдется в 350 рублей. Дешевле стал сыр сулугун – 350 рублей за килограмм, вместо 400 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к трем-четырем часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня:

Арбуз – отличный диетический продукт. В 100 граммах продукта всего 25 килокалорий.

Арбуз содержит витамины В1, В2 и С, а также калий, натрий, кальций, фосфор, медь и клетчатку. Кроме того, арбуз содержит много сахара.

Магний выводит из организма избыток холестерина и нормализует работу кишечника. Сок арбуза очищает печень от токсинов и способствует улучшению микрофлоры кишечника.

Арбуз не стоит есть людям с повышенной кислотностью в организме, заболеваниями поджелудочной железы, диабетом, сердечными заболеваниями и камнями в почках.

Теги:
рынок, Абхазия, Сухум


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