Печальная статистика: суициды и убийства в странах ЕС

О том в каких странах Евросоюза жители чаще становятся жертвами убийц или сводят счеты с жизнью — в инфографике Sputnik Латвия.
По статистике, каждый год заканчивают жизнь самоубийством около миллиона человек во всем мире.
О том в каких странах Евросоюза жители чаще становятся жертвами убийц или сводят счеты с жизнью — в инфографике Sputnik Латвия.
Август в Абхазии - самое жаркое время года, пора вспомнить несколько простых советов, которые помогут пережить летний зной.
Все о выборах президента Абхазии - в инфографике информационного агентства Sputnik
На пост президента Абхазии на выборах в 2019 году претендуют десять кандидатов: Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия, Алхас Квициния, Астамур Отырба, Астамур Тарба и Рауль Хаджимба.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
О том, в какой спортивной атмосфере прошел второй Сухумский заплыв "Run Swim Sukhum", и какие впечатления испытали его участники и зрители, читайте в материале Sputnik.
В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть порядка трех миллионов гектаров леса.
Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 ранены, а в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек.