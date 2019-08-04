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Печальная статистика: суициды и убийства в странах ЕС

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Смертельная статистика: убийства и суициды в странах ЕС
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По статистике, каждый год заканчивают жизнь самоубийством около миллиона человек во всем мире.

О том в каких странах Евросоюза жители чаще становятся жертвами убийц или сводят счеты с жизнью — в инфографике Sputnik Латвия.

Теги:
убийство, суицид


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