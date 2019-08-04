Печальная статистика: суициды и убийства в странах ЕС

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На открытой воде и песчаном пляже: как прошли соревнования "Run Swim Sukhum" О том, в какой спортивной атмосфере прошел второй Сухумский заплыв "Run Swim Sukhum", и какие впечатления испытали его участники и зрители, читайте в материале Sputnik. 278

Минобороны России: за четыре дня потушено более 750 тысяч гектаров пожаров В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть порядка трех миллионов гектаров леса. 6