Необъявленная война: хроника грузинского вторжения в Абхазию

14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги войска Госсовета Грузии вероломно вторглись на территорию Республики Абхазия.

По официальной версии Тбилиси, введение войск было обусловлено охраной железной дороги на участке Псоу - Ингур. Ввод грузинских войск вызвал вооруженное противостояние, переросшее в кровопролитную грузино-абхазскую войну.

План оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч" был осуществлен через две недели после принятия Грузии в ООН.

Война длилась 413 дней и завершилась поражением грузинских вооруженных сил.

Потери абхазской стороны велики: погибло около пяти тысяч человек, ранены более 15 тысяч, около 300 человек по сегодняшний день числятся пропавшими без вести.

В ходе войны почти полностью была разрушена промышленность и курортная инфраструктура республики, нанесен невосполнимый ущерб науке, искусству и культуре.

В инфографике использованы материалы из книги "Абхазия 1992-1993 годы. Хроника Отечественной войны" Рауфа Барцыц.

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