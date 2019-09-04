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Как обезопасить ребенка по дороге в школу

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В первые дни сентября всем участникам дорожного движения важно соблюдать особую осторожность.

Несколько простых действий помогут родителям сделать дорогу ребенка в школу более безопасной.

Если дети ходят в школу одни, необходимо заранее изучить с ними маршрут до школы и объяснить правила поведения у дороги.

Объясните, насколько важно перед переходом проезжей части оторваться от экрана телефона и снизить громкость в наушниках. Пусть ребенок привыкнет устанавливать зрительный контакт с водителями, чтобы убедиться, что они его видят и пропускают.

Особую опасность представляют нерегулируемые переходы. Важно также напомнить, что маневренность грузовых автомобилей ниже, а тормозной путь у них длиннее.

Подробнее - в инфографике Sputnik Латвия.

Теги:
инфографика, школа


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