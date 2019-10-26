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Говорит и показывает хурма

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© Sputnik Леон Гуния
Sputnik Абхазия

Многие называют мандарины "золотом" Абхазии, но почему-то "драгоценным" эпитетом обходят другое "сокровище" республики - хурму.

О том, какие виды хурмы наиболее распространены в республике, и чем этот фрукт полезен, можно узнать из инфографики Sputnik Абхазия.

Что полезного в хурме

В составе хурмы даже больше пищевых волокон, чем в яблоках. В хурме содержатся витамины А и С, кальций, магний, железо, В-каротин и не только. Важно знать, что некоторым людям есть ее все же не рекомендуется: в частности, она небезопасна при сахарном диабете из-за высокого содержания "быстрых" сахаров.

При этом хурма имеет достаточно низкий гликемический индекс, т.е. содержащиеся в ягоде сахара питают организм, но при этом не повышают уровень глюкозы в крови и не скапливаются в виде жировых отложений.

В сушеной хурме содержится большое количество йода, поэтому ее употребление полезно для нормальной работы щитовидной железы. Благодаря железу хурма укрепляет иммунитет и предотвращает малокровие, а калий и углеводы (фруктоза, глюкоза) улучшают работу сердца.

Среди противопоказаний к употреблению хурмы также – заболевания желудочно-кишечного тракта. Если у вас есть сомнения, стоит ли есть хурму, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Как выбрать хурму

При выборе фрукта следует обращать внимание на размер, цвет и состояние верхних листочков. Зеленые листья и бледный цвет свидетельствует о том, что хурма не дозрела.

Вкусная хурма имеет однородный ярко-оранжевый цвет, мягкая на ощупь и размером со средний кулак.

Как хранить хурму

Для того, чтобы лишить хурму вяжущего привкуса, ее стоит заморозить. Хранить фрукт тоже стоит, соблюдая определенные правила: так удастся сохранить в нем все полезные свойства на несколько месяцев.

Для длительного хранения хурму надо промыть под холодной водой, нарезать дольками и заморозить в морозильной камере. При низких температурах плоды сохраняют свои свойства в течение полугода. Если же хурма при покупке недостаточно дозрела, то ее можно несколько дней подержать при комнатной температуре.

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