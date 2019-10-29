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Что такое инсульт и как его распознать

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Что такое инсульт
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Sputnik Абхазия

В 2006 году Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) объявила 29 октября Всемирным днем борьбы с инсультом (World Stroke Day) в целях информирования общества об этой болезни.

Инсульт может случиться у человека в любом возрасте и повлиять на все сферы его жизни.

Крайне важно своевременно распознать признаки инсульта и оказать медицинскую помощь.

Существует простой тест, который поможет определить, случился ли у человека инсульт.

  • Парализовало правую или левую половину лица. Человек не может улыбнуться.
  • Человек не может поднять обе руки
  • Речь стала невнятной и неразборчивой

При наличии хотя бы одного из этих симптомов нужно незамедлительно вызвать скорую.

До приезда специалистов необходимо:

  1. Уложить больного на ровную поверхность так, чтобы голова и плечи были выше ног
  2. Открыть окно
  3. Снять тесную одежду и зубные протезы, избавьтесь от всего, что стесняет движение: воротник рубашки, ремень или пояс
  4. Измерьте артериальное давление
  5. Не давайте никаких лекарств. Не поите и не кормите.
  6. При рвоте поверните голову набок

В решении проблемы роста заболеваемости большое значение имеет профилактика инсульта. Один из важнейших способов – полноценное сбалансированное питание с учетом макро- и микронутриентов.



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