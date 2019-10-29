Что такое инсульт и как его распознать

Инсульт может случиться у человека в любом возрасте и повлиять на все сферы его жизни.
Крайне важно своевременно распознать признаки инсульта и оказать медицинскую помощь.
Существует простой тест, который поможет определить, случился ли у человека инсульт.
- Парализовало правую или левую половину лица. Человек не может улыбнуться.
- Человек не может поднять обе руки
- Речь стала невнятной и неразборчивой
При наличии хотя бы одного из этих симптомов нужно незамедлительно вызвать скорую.
До приезда специалистов необходимо:
- Уложить больного на ровную поверхность так, чтобы голова и плечи были выше ног
- Открыть окно
- Снять тесную одежду и зубные протезы, избавьтесь от всего, что стесняет движение: воротник рубашки, ремень или пояс
- Измерьте артериальное давление
- Не давайте никаких лекарств. Не поите и не кормите.
- При рвоте поверните голову набок
В решении проблемы роста заболеваемости большое значение имеет профилактика инсульта. Один из важнейших способов – полноценное сбалансированное питание с учетом макро- и микронутриентов.