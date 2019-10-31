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Ягода с аджикой: тыква и ее "острые" качества

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Все про тыкву
© Sputnik Леон Гуния
Sputnik Абхазия

31 октября в Западной Европе и Америке отмечают Хэллоуин - вечер накануне Дня всех святых, обязательным атрибутом и одним из символов которого является тыква. В Абхазии же тыкву предпочитают есть, готовя из нее оригинальные блюда.

 

Тыква – одна из самых крупных ягод в мире. Ягода на 90% состоит из воды, содержит витамины А, С, Е, В. Тыква богата минералами, такими как фтор, магний, медь, кальций, цинк, фосфор, йод.

Родина тыквы – Мексика. Считается, что первые семена и плоды тыквы были найдены там более 5000 лет назад. Тыква может храниться при комнатной температуре долгое время и не терять полезных свойств. Разрезанную тыкву можно хранить в холодильнике не более 30 дней.

Тыква – низкокалорийный продукт. В 100 граммах ягоды всего 26 килокалорий. Ягода помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Тыква препятствует накоплению жировых клеток, ее рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов и шлаков. Продукт также полезен для укрепления иммунитета, зрения, пищеварения, сердца и сосудов.

Тыкву не рекомендуют употреблять при сахарном диабете, повышенной кислотности организма и аллергии.

В мире насчитывается более 50 сортов тыквы, но не все из них съедобны. Ягода бывает разных цветов – белая, желтая, зеленая, черная, пятнистая и даже полосатая.

Тыкву можно есть вареной, жареной и запеченной. Ее добавляют в салаты и горячие блюда, делают варенья и джемы. В Абхазии вареную или запеченную тыкву любят есть с аджикой.

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