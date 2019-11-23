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Обзор цен на рынке Сухума

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© Sputnik / Леон Гуния
Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Почти за месяц цены на на столичном рынке на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали. Вместо прежних 80 рублей за килограмм, теперь они стоят 110 рублей.

Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии
© Sputnik Леон Гуния
Фейхоа: абхазское чудо из Бразилии

Килограмм говядины и свинины обойдется в 350 рублей. 

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – фейхоа. Плоды ее богаты йодом, кальцием, калием, натрием, магнием, фосфором, железом и другими полезными веществами. Фейхоа используют в приготовлении салатов, джемов и компотов.



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