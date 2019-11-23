Обзор цен на рынке Сухума

Почти за месяц цены на на столичном рынке на некоторые продукты изменились. Помидоры подорожали. Вместо прежних 80 рублей за килограмм, теперь они стоят 110 рублей.
Килограмм говядины и свинины обойдется в 350 рублей.
Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.
Продукт дня – фейхоа. Плоды ее богаты йодом, кальцием, калием, натрием, магнием, фосфором, железом и другими полезными веществами. Фейхоа используют в приготовлении салатов, джемов и компотов.