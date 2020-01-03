Эксперты рекомендуют ставить елку в специальный раствор, в который нужно добавить таблетку аспирина, который не даст развиваться гнилостным бактериям, щепотку соли и несколько ложек сахара, которые обеспечат питание, и половину чайной ложки лимонной кислоты, смешанную с толченым мелом или ложкой желатина.
Получившуюся массу нужно растворить в воде, и добавить туда чистый песок. Елку нужно поставить так, чтобы ее корешок уходил в песочную смесь на 15-20 сантиметров.
Второй вариант - обернуть ствол в месте среза влажной тряпкой и ежедневно ее смачивать.
Елку желательно устанавливать подальше от батарей, иначе хвоя быстро высохнет и осыплется.
А веточки время от времени советуют опрыскивать водой из пульверизатора.
Подробнее о том, как сохранить елку в домашних условиях, в инфографике.
5 декабря премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году. Кроме того, был запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.
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Однако так как запрета на ввоз елей из России не было, в середине декабря начался импорт хвойных деревьев в Абхазию. В результате в республику было доставлено более десяти тонн елей.
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