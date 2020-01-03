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Как сохранить елку

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Способы сохранения елки
RIA Novosti
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200103/1026108548/kak-sohranit-elku-infografika.html

Чтобы живая елка как можно дольше сохраняла праздничный вид, нужно соблюдать несколько простых правил. Смотрите в инфографике.

Эксперты рекомендуют ставить елку в специальный раствор, в который нужно добавить таблетку аспирина, который не даст развиваться гнилостным бактериям, щепотку соли и несколько ложек сахара, которые обеспечат питание, и половину чайной ложки лимонной кислоты, смешанную с толченым мелом или ложкой желатина.

Получившуюся массу нужно растворить в воде, и добавить туда чистый песок. Елку нужно поставить так, чтобы ее корешок уходил в песочную смесь на 15-20 сантиметров.

Второй вариант - обернуть ствол в месте среза влажной тряпкой и ежедневно ее смачивать.

Елку желательно устанавливать подальше от батарей, иначе хвоя быстро высохнет и осыплется.

А веточки время от времени советуют опрыскивать водой из пульверизатора.

Подробнее о том, как сохранить елку в домашних условиях, в инфографике.

5 декабря премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году. Кроме того, был запрещен ввоз из Российской Федерации натуральной пихты без корневой системы.

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Однако так как запрета на ввоз елей из России не было, в середине декабря начался импорт хвойных деревьев в Абхазию. В результате в республику было доставлено более десяти тонн елей.

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Темы:
Новый год 2020 (34)
Теги:
елки


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