Темные времена: план веерных отключений

С 27 января во всех районах Абхазии начали проводиться веерные отключения света. Электричество отключают два раза в день по два часа.

Режим веерных отключений вводится в связи с критической ситуацией на Джварском водохранилище, где уровень воды понизился до 445,78 метра. Ежедневно вода опускается на один метр. В случае если уровень воды в водохранилище достигнет 420 метров, ИнгурГЭС прекратит свою работу.

Ограничения будут действовать до осуществления перетока электроэнергии с территории России. Переговоры об этом с российской стороной затягиваются из-за политической обстановки в Абхазии, а также перераспределении полномочий в правительстве России.

2019 год стал самым засушливым с 1978 года, количество выпавших осадков было критически низким.

По словам главы "Черноморэнерго" Аслана Басария, в веерных отключениях и часто повторяющихся электроавариях нужно винить не только погодные условия, но и недобросовестных абонентов, а также низкие ставки на оплату электричества в Абхазии.