Алкотест в цифрах: нарушения на дорогах Абхазии за год

Еще один год позади и мы снова анализируем ситуацию на дорогах Абхазии в контексте вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. Статистика на этот раз демонстрирует положительную тенденцию, но не настолько, чтобы говорить о прорыве в работе автомобилистов над собой или же органов правопорядка. Снижение количества "пьяного" вождения есть, но не значительное.

В общей сложности за 2019 год на дорогах Абхазии административным санкциям подверглось две тысячи 367 водителей за езду подшофе, в том числе, у трех водителей в крови обнаружили наркотические вещества. Годом ранее автолюбителей "навеселе" было две тысячи 591. Разница всего в 224 протокола.

Больше всего штрафов инспекторы ГАИ выписали столичным водителям, которых в 2019 году было 791 человек, что на десять пунктов выше итогов 2018 года. Тем самым, Сухум снова возглавил список лидеров нашего анализа. Гагра и Гудаута на этот раз поменялись местами, что позволило самому западному району страны взобраться на вторую строчку, отодвинув соседа на третью позицию с разницей в 112 штрафов за "пьяную" езду.

Остальные районы республики продемонстрировали последовательность и в точности сохранили позиции 2018 года. "Замыкающими" в антирейтинге по уже сложившейся традиции стали Сухумский, Галский и Ткуарчалский районы, где в общей сложности выписали штрафы 180 водителям. Даже "объединившись", они не дотянули до пятой строки, которую уверенно занял Гулрыпш со 184 штрафами за "пьянку". Очамчырский район расположился на пункт выше.

В возрастной категории нашего анализа в 2019 году обладателем "золотой медали" стали водители в возрасте от 30 до 35. "Отыгрались" за 2018 год у автолюбителей старше 50 лет, пусть и с небольшой разницей – 424 vs 410. В "неудачный" год отрыв старшего поколения составлял более 50 пунктов. "Бронза" на этот раз за водителями в возрасте от 25 до 30 лет, которые годом ранее были на четвертой строчке и уступали тем, кому от 35 до 40 лет. Последние "спустились" на позицию, при которой "медали" уже не дают.

Впервые за все время анализа Sputnik сводок МВД Абхазии об административных правонарушениях за езду в нетрезвом состоянии в "черный" список попал несовершеннолетний водитель. В мае 2019 года сотрудники ГАИ республики "поймали" на дороге подвыпившего пятнадцатилетнего водителя, который побил возрастной рекорд среди молодежи. Самым взрослым нарушителем стал 82-летний автолюбитель, который старше своего "предшественника" в 2018 году на два года.

Среди 2335 мужчин оказалось 32 представительницы прекрасной половины человечества, севших за руль автомобиля в состоянии легкой, а может быть и не очень, "эйфории". Напомним, в 2018 году нетрезвых девушек на дорогах страны, попавших на "радары" инспекторов, было 21.

Пиком 2019 года и наиболее "урожайным" месяцем можно назвать январь, когда оштрафовали 276 нетрезвых автолюбителей. Самым спокойным выдался ноябрь с 129 протоколами за езду подшофе – абсолютный минимум за два года.

Всего за год сотрудники ГАИ составили чуть больше 44 тысяч протоколов за нарушение ПДД – это примерно на 16 тысяч меньше показателей 2018 года.

Материал подготовлен на основе сводок на сайте МВД Республики Абхазия.