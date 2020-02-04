Зигзаг цены: как менялась за три года стоимость продуктов

Как менялись цены на продукты питания за последние три года в республике, что стало дешевле, а что, наоборот, подскочило в цене, смотрите в инфографике, подготовленной Sputnik Абхазия.

Уже несколько лет информационное агентство Sputnik Абхазия ведет мониторинг цен на продукты, посещая центральный рынок в Сухуме. Данные, которые собираются два раза в месяц, находят свое отражение в инфографике.

Мы собрали средние показатели цен на продукты питания за каждый год и сравнили, насколько в итоге они изменились с 2017-го по 2019-й. Согласно полученным цифрам, цены на некоторые продукты за три года выросли, другие, напротив, уменьшились.

Стоимость продуктов на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.