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Движимые и недвижимые: доходы и имущество судей Абхазии

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Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
© Sputnik Леон Гуния Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/infographics/20200622/1030375807/Dvizhimye-i-nedvizhimye-dokhody-i-imuschestvo-sudey-Abkhazii-.html

Судьи Верховного, Конституционного, Арбитражного, Военного и районных судов Абхазии отчитались о доходах за 2019 год. Sputnik сравнил годовой оклад судей и членов их семей, количество и площадь имущества с данными 2018 года.

В Абхазии функционирует 12 судов. В 2019 году годовой оклад судей и членов их семей составил более 82 миллионов 39 тысяч 581 рубля, что на 402 тысячи рублей больше показателей 2018 года. Выше всего общий годовой оклад в 2019 году у судей Верховного суда и их родных – 24 миллиона 372 тысячи 021 рубль, меньше всего – у судей Галского районного суда и членов их семей – один миллион 889 тысяч 928 рублей.

Деньги
© Fotolia / Numberone9018
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В декларации судьями также указываются объекты недвижимости, находящиеся в собственности, в том числе земельные участки. В 2019 году в налоговых декларациях было зарегистрировано 23 земельных участка, общей площадью 3,6 гектаров.

В 2018 году общая площадь квартир судей и членов их семей составила 3 тысячи 213 квадратных метров, а в 2019 году увеличилась до 3 тысяч 551 квадратного метра.

68 автомобилей были зарегистрированы в декларации 2019 года – это на одну машину меньше чем в 2018 году. Самой популярной маркой двух лет оказалась японская Toyota, в "любимчиках" у судей Toyota Land Cruiser. Намного реже попадаются российские УАЗ, ВАЗ и ГАЗ, чаще – Lexus, Nissan и Volkswagen, а кто-то предпочитает сельхозтехнику и уже два года вносит в декларацию два трактора.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия", который был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба еще в 2015 году. Закон распространяется на судей всех уровней и инстанций. Закон был принят для борьбы с коррупцией в судейских кругах Абхазии.

 



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Движимые и недвижимые: доходы и имущество судей Абхазии


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