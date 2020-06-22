Движимые и недвижимые: доходы и имущество судей Абхазии

Судьи Верховного, Конституционного, Арбитражного, Военного и районных судов Абхазии отчитались о доходах за 2019 год. Sputnik сравнил годовой оклад судей и членов их семей, количество и площадь имущества с данными 2018 года.

В Абхазии функционирует 12 судов. В 2019 году годовой оклад судей и членов их семей составил более 82 миллионов 39 тысяч 581 рубля, что на 402 тысячи рублей больше показателей 2018 года. Выше всего общий годовой оклад в 2019 году у судей Верховного суда и их родных – 24 миллиона 372 тысячи 021 рубль, меньше всего – у судей Галского районного суда и членов их семей – один миллион 889 тысяч 928 рублей.

В декларации судьями также указываются объекты недвижимости, находящиеся в собственности, в том числе земельные участки. В 2019 году в налоговых декларациях было зарегистрировано 23 земельных участка, общей площадью 3,6 гектаров.

В 2018 году общая площадь квартир судей и членов их семей составила 3 тысячи 213 квадратных метров, а в 2019 году увеличилась до 3 тысяч 551 квадратного метра.

68 автомобилей были зарегистрированы в декларации 2019 года – это на одну машину меньше чем в 2018 году. Самой популярной маркой двух лет оказалась японская Toyota, в "любимчиках" у судей Toyota Land Cruiser. Намного реже попадаются российские УАЗ, ВАЗ и ГАЗ, чаще – Lexus, Nissan и Volkswagen, а кто-то предпочитает сельхозтехнику и уже два года вносит в декларацию два трактора.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон "О декларировании доходов, имущества и обязательств имущественного характера судей Республики Абхазия", который был подписан президентом Абхазии Раулем Хаджимба еще в 2015 году. Закон распространяется на судей всех уровней и инстанций. Закон был принят для борьбы с коррупцией в судейских кругах Абхазии.