Обзор цен на рынке Сухума

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За две недели на столичном рынке цены на некоторые продукты изменились. Помидоры стали дешевле. Вместо прежних 85 рублей за килограмм, теперь они стоят 75 рублей. Килограмм огурцов обойдется в 55 рублей, вместо 190 рублей.

Килограмм говядины обойдется в 380 рублей, а вот свинина – в 350 рублей.

Цены на молочные продукты фактически не изменились. Первый сыр стоит 230 рублей. Сулугун – 350, а копченый сыр – 450 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – малина.

Ягода богата железом, магнием, калием и медью. Малина – отличное лекарство при различных простудных заболеваниях.

Малина широко распространена в кулинарии. Она используется для приготовления кондитерских изделий, а также в качестве украшения для тортов, пирогов и пирожных. Из ягоды делают варенье, настойки, смузи.