Обзор цен на рынке Сухума

Динамика цен на центральном рынке Сухума в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.

За последние полтора месяца с момента последнего обзора Sputnik цены на столичном рынке изменились.

Помидоры на сухумском рынке стоят 75 рублей за килограмм, вместо прежних 85 рублей, а огурцы – 50 рублей, вместо 55 рублей. На пять рублей подорожала морковь, теперь за килограмм просят 40 рублей. Значительно понизились в цене баклажаны – 65 рублей за килограмм вместо 130 рублей, и кабачки – 45 рублей.

На рынке появились новые сезонные фрукты. Килограмм арбуза обойдется в 30 рублей, дыни примерно в 60 рублей и персиков в 100 рублей. Появился на прилавках и инжир, правда, пока что за килограмм просят 200 рублей.

Инжир

В плодах инжира содержатся витамины B1, B3, PP, C, а также огромное количество микроэлементов: натрий, кальций, калий, медь, железо, магний. Плоды инжира богаты клетчаткой, что помогает надолго утолить чувство голода.

Калорийность сырого инжира составляет 74 килокалорий на 100 грамм, а сушеного — 257 килокалорий, поэтому при сахарном диабете инжир стоит исключить из постоянного рациона.