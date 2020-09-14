Рождаемость, смертность и браки: статистика населения Абхазии

Сколько человек родилось в Абхазии с 2003 года, какая статистика смертности, много ли создается семей, как росла средняя зарплата в стране за это время, смотрите в инфографике Sputnik.

Общая численность населения Абхазии на 1 января 2020 года составляла 245 424 человека, что на 0,9% больше в сравнении с показателями за 2015 год и на 12,8%, чем в 2003 году, такие данные опубликованы на сайте Государственной статистики страны.

Чуть больше половины населения в 2019 году проживало в городах республики, а количество проживающих в Сухуме людей почти дотянуло до 27% от общего числа населения. В прошлом году в Абхазии числилось 115 139 мужчин и 130 285 женщин.

Среди районов Абхазии по численности населения лидирует Гагрский район, где к началу 2020 года проживало более 39 тысяч человек. На втором месте - Гудаутский район с населением чуть больше 38 с половиной тысяч человек, а на третьем – Галский район, где в тот период проживало 30 268 человек. Наименьшие показатели зафиксированы в Сухумском районе - почти 11 с половиной тысяч человек.

По официальным данным, число занятого населения в 2020 году в Абхазии составляло 42 тысячи 188 человек, что на 89 человек меньше, чем в 2015 году, и на 639 человек меньше, чем годом ранее. Большая часть трудящихся граждан работает в сфере "управления" – около 18 тысяч человек, на втором месте популярности сфера услуг, в которой работает более девяти с половиной тысяч граждан и на третьем – "курорт и туризм"