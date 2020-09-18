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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (79)
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Динамика цен на центральном рынке Сухума в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия.

Помидоры на сухумском рынке стоят так же, как и месяц назад - 75 рублей за килограмм, зато огурцы подорожали – 56 рублей, вместо 50 рублей. На шесть рублей подорожала морковь, теперь за килограмм просят 46 рублей. Значительно понизились в цене баклажаны – 55 рублей за килограмм, вместо 65 рублей, и кабачки – 38 рублей.

За килограмм первого сыра просят 350 рублей, а килограмм домашнего сулугуна стоит 450.

Килограмм арбуза обойдется в 30 рублей, дыни - примерно в 60 рублей, а персика - в 116 рублей.

Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня - персик

В плодах персика содержатся витамины A, B1, PP, C, E,  а также большое количество макроэлементов: калий, кальций, кремний, натрий, магний. Персик стимулирует деятельность головного мозга, улучшает умственную работоспособность и память.

Калорийность персика составляет 45 килокалорий на 100 граммов, при сахарном диабете персик стоит исключить из постоянного рациона.

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Обзор цен на рынке Сухума (79)

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