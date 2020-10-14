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Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19

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Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)
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Бжания внес изменения в ранее подписанное распоряжение "Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19". Подробнее о новых ограничениях - в инфографике Sputnik.

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о введении новых ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции во вторник 13 октября.

Согласно документу, с 15 октября по 24 ноября включительно в Абхазии запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия, а также деятельность учреждений культуры, в том числе театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов.

Не будут работать детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные кружки, спортивные, танцевальные, репетиционные секции. Запрещена также деятельность СПА-салонов, саун, массажных салонов.

Все работники госучреждений и все посетители должны носить маски с 14 октября.

По данным на 13 октября, коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2430 человек, выздоровели 1087 человек, 23 летальных случая.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)

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