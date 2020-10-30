Обзор цен на рынке Сухума

Помидоры на сухумском рынке стоят так же, как и месяц назад - 75 рублей за килограмм, зато огурцы подорожали – 85 рублей, вместо 56 рублей. На 11 рублей дешевле стала морковь, теперь за килограмм просят 35 рублей. Значительно повысились в цене баклажаны – 63 рубля за килограмм, вместо 55 рублей, а болгарский перец теперь стоит 70 рублей.

За килограмм первого сыра просят 350 рублей, а килограмм домашнего сулугуна стоит 530.

Килограмм мандаринов обойдется в 45 рублей, фейхоа - примерно в 66 рублей, а граната - в 106 рублей.

Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличается от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня - каштан

Плод является ценным источником крахмала (до 60%) и сахаров (15%). Практически 6% приходится на белки и всего 2% - на жиры. Тонкая прозрачная пленка вокруг ореха является нерастворимой клетчаткой, польза которой очевидна для желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, небольшой плод содержит в себе гликозиды, витамины группы А, В, С. В каштане присутствуют минералы: кальций, медь, магний, фосфор, железо, натрий и калий.

Не рекомендуется употребление плодов людям с сахарным диабетом и заболеваниями крови. Энергетическая ценность свежих плодов – 180 калорий на 100 граммов. Жареные плоды еще более калорийны.