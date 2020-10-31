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Все про тыкву: что надо знать об осенней ягоде

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Sputnik Абхазия
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Хэллоуин - праздник, который отмечают 31 октября накануне Дня всех святых в Западной Европе и Америке. Тыква - его обязательный атрибут и один из символов. В Абхазии этот праздник пока не столь распространен, а тыкву предпочитают есть, готовя из нее оригинальные блюда.

Тыква – одна из самых крупных ягод в мире. Ягода на 90% состоит из воды, содержит витамины А, С, Е, В. Тыква богата минералами, такими как фтор, магний, медь, кальций, цинк, фосфор, йод.

Родина тыквы – Мексика. Считается, что первые семена и плоды тыквы были найдены там более 5000 лет назад. Тыква может храниться при комнатной температуре долгое время и не терять полезных свойств. Разрезанную тыкву можно хранить в холодильнике не более 30 дней.

Тыква – низкокалорийный продукт. В 100 граммах ягоды всего 26 килокалорий. Ягода помогает ускорить процессы усвоения пищи и нормализовать метаболизм. Тыква препятствует накоплению жировых клеток, ее рекомендуют для выведения из организма холестерина, токсинов и шлаков. Продукт также полезен для укрепления иммунитета, зрения, пищеварения, сердца и сосудов.

Тыкву не рекомендуют употреблять при сахарном диабете, повышенной кислотности организма и аллергии.

В мире насчитывается более 50 сортов тыквы, но не все из них съедобны. Ягода бывает разных цветов – белая, желтая, зеленая, черная, пятнистая и даже полосатая.

Тыкву можно есть вареной, жареной и запеченной. Ее добавляют в салаты и горячие блюда, делают варенья и джемы. В Абхазии вареную или запеченную тыкву любят есть с аджикой.

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Все про тыкву: что надо знать об осенней ягоде


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