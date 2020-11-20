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Четыре часа вместо шести: новый график веерных отключений в Абхазии

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Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (216)
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В результате проведенных рейдовых мероприятий "Черноморэнерго" по ликвидации незаконных подключений, удалось сократить ограничение на подачу электроэнергии с 6 часов до 4 часов в сутки.

С 00:00 21 ноября в Абхазии действует новый график веерных отключений электричества.

Ограничения на подачу электроэнергии сократятся с 6 часов до 4 часов в сутки.

Теперь в Западной части г.Сухум и Сухумском районе, в восточной части Гудаутского района, в Очамчырском и Ткуарчалском районе и поселке Бзып свет будут отключать с 08:00 до 10:00, и с 17:00 до 19:00.

Центральная и восточная часть г.Сухум и Сухумского района, западная часть Гудаусткого района, село Алахадзы и Гулрыпшский район будут без свет с 10:00 до 12:00, и с 19:00 до 21:00.

В Гагрском районе, в Пицунде, Галском районе и части центра Сухума света не будет с 12:00 до 14:00, и с 21:00 до 23:00.

График веерных отключений был введен в Абхазии с 15 ноября из-за увеличившейся нагрузки на энергосистему.

 

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (216)

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