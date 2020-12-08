Sputnik Абхазия шесть лет: только факты

Со дня открытия международного информационного агентства и радио Sputnik Абхазия прошло шесть лет. За это время объем мультимедийной информации, представленной в различных форматах, увеличивался год от года.

Информационное агентство Sputnik Абхазия впервые вышло в онлайн 8 декабря 2014 года. За это время на абхазской и русской версиях сайта было опубликовано более 57 тысяч статей, 7066 видео, 2135 тысяч фотолент, 827 инфографик.

По сравнению с 2019 годом, количество подписчиков в социальных сетях Sputnik Абхазия стремительно увеличилось. Так, если в 2019 году подписчиков в Facebook было 32 тысячи, то сегодня – более 47 тысяч пользователей. Общее количество подписчиков в соцсетях достигло 164 997 человек.

В 2017 году Sputnik Абхазия начал собственное прямое вещание из студии в Сухуме. Радио Sputnik охватывает всю населенную территорию Абхазии.

15 информационных ресурсов республики, два телеканала и одна радиостанция активно используют для цитирования материалы Sputnik Абхазия.

Sputnik — международное информационное агентство и радио с мультимедийными информационными центрами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на десятках языках мира, в том числе и на абхазском.